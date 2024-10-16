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        Adana'da termosa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otobüs durağında termosa sakladığı sentetik uyuşturucu ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:57
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        Adana'da termosa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 10 yıl hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otobüs durağında termosa sakladığı sentetik uyuşturucu ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.E.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın Mithatpaşa Mahallesi Güney Kıyı Boyu Caddesi'nde otobüs durağında şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekiplerince çantasının kontrol edildiğini belirtti.

        Kontrolde çantada bulunan çay termosu içinde şeffaf poşete sarılı 14,52 gram sentetik kannabinoid maddesi ile elektronik sigara içine gizlenmiş 4,13 gram metamfetamin ele geçirildiğini aktaran savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alarak F.E.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık F.E.E. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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