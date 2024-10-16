Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa yargılandığı davada "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık F.Y. ile müşteki H.F. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, 22 Ağustos 2023'te Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde ayakkabı dükkanı işleten H.F'ye sokakta yürüdüğü sırada F.Y. tarafından sözlü sataşmada bulunulduğunu belirtti.

İkili arasında çıkan kavgada F.Y'nin kovalamaca sonunda yanında bulunan bıçakla H.F'yi boyun ve kol bölgesinden adli tıp kurumu raporuna göre basit tıbbı müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte yaraladığını ve sanığın eyleminde öldürme kastıyla hareket ettiğini ifade eden savcı, F.Y'nin üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık F.Y, müştekiyle aralarında husumet bulunduğunu öne sürdü.

Müştekinin olay günü kendisine hakaret ettiğini savunan F.Y, şöyle devam etti: