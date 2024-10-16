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        ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerine müzik yarışmasında 9 ödül

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri "4. Uluslararası Global Art Müzik Yarışması"ndan 9 ödül kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 16.10.2024 - 15:26
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        ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerine müzik yarışmasında 9 ödül
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri "4. Uluslararası Global Art Müzik Yarışması"ndan 9 ödül kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Ekim tarihlerinde Alanya'da düzenlenen "Uluslararası Global Art Müzik Yarışması"da piyano, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar, şan ve halk enstrümanları kategorileri yer aldı.

        Yarışmaya Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden öğrenciler katıldı.

        Çukurova Üniversitesi öğrencileri yarışmada 2 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük ve 2 grand prix olmak üzere toplamda 9 ödül kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen aynı zamanda yarışmanın jüri başkanlığını yapan Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, ödül alan öğrencileri tebrik etti.

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