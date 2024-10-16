AK Parti Feke İlçe Başkanı yeniden Vahit Todil oldu
AK Parti Feke İlçe Başkanı Vahit Todil yeniden görevine seçildi.
AK Parti Feke İlçe Başkanı Vahit Todil yeniden görevine seçildi.
AK Parti Feke 8. Olağan İlçe Kongresi, Karacaoğlan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Adana Milletvekili Abdullah Doğru, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında ilçe teşkilatlarının kritik rol oynadığını söyledi.
Feke Belediye Başkanı Cömert Özen de parti teşkilatının, önemli projelerin hayata geçirilmesindeki destek ve dayanışmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da birlik ve beraberlik içinde kente hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.
Tek listeyle yapılan seçimde İlçe Başkanı Vahit Todil güven tazeledi.
Todil, yeni dönemde daha güçlü ekiple Feke halkına hizmet edeceklerini anlattı.
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