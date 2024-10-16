AK Parti Feke İlçe Başkanı yeniden Vahit Todil oldu

AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı da birlik ve beraberlik içinde kente hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen de parti teşkilatının, önemli projelerin hayata geçirilmesindeki destek ve dayanışmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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