8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" etkinliklerle devam ediyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, etkinlikler kapsamında yapılan söyleşide, dolu dolu bir lezzet festivalinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Gastronomi ve lezzetin Adana için turizm alanında doğru bir strateji olduğunu vurgulayan Köşger, "Yaptığımız bütün etkinliklerde çok büyük coşku, katılım var. Bunları keyif alarak gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST'i gerçekleştirdik. 1 milyon 100 bini aşkın insan geldi. Daha önce de Portakal Çiçeği Karnavalı'nda da bu civarda katılım oldu. Etkinlikler son derece keyifli bir ortamda geçiyor." diye konuştu.

"Burası gastronomi havzası. Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ın her birinde muazzam lezzetler var. Vatandaş sadece buraya gelmekle kalmıyor. Yiyor, içiyor, geziyor, konaklıyor, ulaşım aracını kullanıyor. Biz 4 günlük lezzet festivalinin, 3 milyar liraya yakın kent ekonomisine katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Daha fazlası da mümkün. Her bir aktivite bütün sektörlere canlılık getiriyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'nın çok köklü bir kadim kent olduğunu belirtti.

Adana'dan 16 kavim geçtiğini ve bunların her birinin de zenginlik, kültür mirası ve lezzet bıraktığını anlatan Karalar, şöyle devam etti:

"Bu işi lezzete dönüştüren maharetleri de konuşmak lazım. Bugün ovadan çıkan ürünü lezzete dönüştürmek çok önemli. Bir malzemesi kaliteli, ikincisi onu işleyen usta eller olacak ama aynı zamanda sevgi katacak. Buranın özelliği bu. Dolayısıyla biz her lezzet festivalini yaptığımızda çıta biraz daha yukarı çıkıyor. Her yıl katılım sayısı biraz daha artıyor. Bu sene özellikle yurt dışından katılan şefler zenginlik katıyor."