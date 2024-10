AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Katz, bir katildir, Nazi'dir, cinayet şebekesinin üyesidir, canidir, soykırım şebekesinin tetikçisidir. Cumhurbaşkanı'mız ise insanlık değerlerini savunmuştur. Bunun için her ne olursa olsun insanlık cephesi kazanacak, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü kazanacak, katiller, soykırım şebekesi mahkum olacak, Gazze ve insanlık kazanacak." dedi.

Çelik, Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, AK Parti için kongrelerin demokrasi bayramlarının en güzel adresi olduğunu söyledi.

"Kongre sürecimizin tarihi bir ana denk gelmiş olması son derece önemli. Dünyanın içinden geçtiği tabloya baktığımızda, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yolu yürümemizin Türkiye ve dünya için ne kadar kıymetli olduğu son derece önemli. Türkiye haritasını karşınıza aldığınızda yukarıda Rusya-Ukrayna Savaşı var. Aşağıya doğru baktığınızda maalesef Gazze'de bütün insanlığı tehdit eden İsrail'in gerçekleştirdiği bir soykırım ve cinayet silsilesi devam ediyor. Doğumuzda İsrail ve İran arasında her an çatışma riski bulunuyor. Batımızda Balkanlar'daki istikrasızlığı takip etmeye devam ediyoruz."

Adana'da her zaman diğer siyasi partilerle diyalogdan yana olduklarını dile getiren Çelik, siyaseti husumet düzeyinde değil, rekabet düzeyinde yaptıklarını söyledi.

- İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturması

İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına da değinen ve konuyu her bakımdan hassasiyetle takip ettiklerinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bu konuyu son derece yakından takip ediyor. Parti olarak konunun son derece yakından takipçisiyiz. Bizi son derece üzen, birkaç gündür uyutmayan ve son derece büyük bir üzüntüyle karşıladığımız bu hadise karşısında maalesef ortaya çıkan tablo, bu cinayet şebekesinin diyalogları, ortaya çıkan konuşmaları herkeste bir şok etkisi yaratmıştır. Her ne olursa olsun bu cinayet şebekesi sağda solda tehditler savurmaya da devam ediyor. Bunların hiçbirine biz taviz verecek bir kadro değiliz. Bu cinayet şebekesinin bütün uzantılarını ortaya çıkartırız ve bu cinayet şebekesinin hak ettikleri cezayla karşılaşmaları için her türlü mücadeleyi veririz. Tabii ki hepimiz vatandaşlarımız gibi son derece üzgünüz. Bunun her yönüyle araştırıldığını, bunun her bakımdan ele alındığını bir kere daha ifade etmek isterim. Kaybettiğimiz yavrularımız, bebekler için çok üzgünüz. Hepsine Allah rahmet eylesin. Bakanlıklarımızla birlikte biz de parti olarak bu meselenin en ince ayrıntısına kadar takipçisiyiz ve bu çetenin, bu cinayet şebekesinin hak ettiği cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız."