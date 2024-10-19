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        Adana'da düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" devam ediyor

        Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:02
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        Adana'da düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" devam ediyor
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        Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

        Tespih ustası Abdulkadir Bal, AA muhabirine, hafta sonu fuara katılımın arttığını söyledi.

        Her yıl fuara katıldığını belirten Bal, "Bu sene katılım geçen yıllara göre çok daha iyi. İnsanlar artık tespihin bir kültür olduğunu fark etti. İnsanların da tespihe olan ilgisi hoşumuza gidiyor ve işimizi daha da aşkla, sevgiyle yapmamıza vesile oluyor. Çoğu insan şehir dışından geliyor." diye konuştu.

        - "Sadece Türkiye değil dünyanın en büyük fuarı haline geldi"

        Yaklaşık 10 yıldır tespih ustalığı yapan Mahsum Aslan da fuarda diğer ustalarla tanışma fırsatı buldukları için mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Yurt dışından çok fazla katılım olduğunu dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

        "Sadece Türkiye değil, dünyanın en büyük fuarı haline geldi. Hollanda, Fransa, Dubai ve Katar'dan ağırladığımız misafirlerimiz oldu. Çok çeşitli bir fuar içerisindeyiz. Tesbihlerin hepsi birbirinden zengin ve muazzam ürünler. Bu işe gönül vermiş insanların katılımıyla bayağı kalabalık bir fuar haline geldi. Fuarın tespih kültürüne katkısı haddinden fazla oldu."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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