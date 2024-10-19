Adana'da düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" devam ediyor

Adana Valiliği himayesinde TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" sürüyor.

Tespih ustası Abdulkadir Bal, AA muhabirine, hafta sonu fuara katılımın arttığını söyledi.

Her yıl fuara katıldığını belirten Bal, "Bu sene katılım geçen yıllara göre çok daha iyi. İnsanlar artık tespihin bir kültür olduğunu fark etti. İnsanların da tespihe olan ilgisi hoşumuza gidiyor ve işimizi daha da aşkla, sevgiyle yapmamıza vesile oluyor. Çoğu insan şehir dışından geliyor." diye konuştu.