Adana'da çalıştıkları tekstil atölyesinden kumaş çalan 2 zanlı tutuklandı

Adana'da çalıştıkları tekstil atölyesinden yaklaşık 7 milyon liralık kumaş çalan 2 zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki atölyenin sahibi Selim K, iş yerindeki kumaşların her hafta eksilmesi üzerine polise başvurdu.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, işçilerden Mustafa N. (66) ve yabancı uyruklu Ahmed H'nin (27), her cuma diğer çalışanlar namaz için camiye gittikten sonra hırsızlık yaptığını belirledi.