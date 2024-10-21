Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü, şehit ikiz polislerin babasının yüreğine su serpti

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün yüreğini rahatlattığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:06 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü, şehit ikiz polislerin babasının yüreğine su serpti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün yüreğini rahatlattığını belirtti.

        Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Ankara'da darbecilerin bombalı saldırısında şehit düşen ikizlerin babası Oruç, AA muhabirine, Gülen'in Cenabıallah'a hesap vereceğini söyledi.

        Tüm şehit aileleri adına sevindiğini belirten Oruç, "Hakkımızı asla helal etmiyoruz. Ölmesinden dolayı çok sevindim çünkü böyle hain, kötü bir insanın bu dünyada yaşamasını asla istemiyorduk. Rabbim inşallah ahirette onun cezasını verecek." dedi.

        Oruç, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu konuda çok huzursuzduk şu anda mutluyum, seviniyorum çünkü bu hain hayata gözlerini yumdu. İsmini bile söylemek istemiyorum. Mutluyum, huzurluyum çünkü çocuklarımın hesabını verecek. Hem dünyada hem ahirette hakkımızı asla helal etmiyoruz. En azından yüreğimiz rahatladı, serinledi. Şehitler ve herkesin adına seviniyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah onu kahruperişan eylesin. Yakasını asla bırakmayacağız."

        - Şehit düşen ikiz polislerin hikayesi

        Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan Ahmet ve Mehmet Oruç'un tüm eğitim hayatları beraber geçti.

        Hayalini kurdukları polis meslek yüksekokuluna giren ikizler, daha sonra helikopter pilotu olmak için kursa kayıt yaptırdı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Ankara Gölbaşı'ndaki tesislerinde 8 ay eğitim alan Ahmet ve Mehmet Oruç, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında tesislere atılan bombalar sonucu şehit düştü.

        Şehit ikizlerin naaşı, Adana Alihocalı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        New York'ta buluştular
        New York'ta buluştular
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi

        Benzer Haberler

        Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Anne ile 2 kızı mezarlıkta öldürüldü
        Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızı hayatını kay...
        Adana'da mezarlıkta silahlı saldırıya uğrayan anne ve iki kızı hayatını kay...
        Saimbeyli'de öğrenciler sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi
        Saimbeyli'de öğrenciler sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi
        Adana'da elektrik akımına kapılan sahipsiz köpek öldü
        Adana'da elektrik akımına kapılan sahipsiz köpek öldü
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla buluştu
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Yüreğir ilçesinde vatandaşlarla buluştu
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı