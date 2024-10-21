FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü, şehit ikiz polislerin babasının yüreğine su serpti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün yüreğini rahatlattığını belirtti.

Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünden geçici görevle gittikleri Ankara'da darbecilerin bombalı saldırısında şehit düşen ikizlerin babası Oruç, AA muhabirine, Gülen'in Cenabıallah'a hesap vereceğini söyledi.

Tüm şehit aileleri adına sevindiğini belirten Oruç, "Hakkımızı asla helal etmiyoruz. Ölmesinden dolayı çok sevindim çünkü böyle hain, kötü bir insanın bu dünyada yaşamasını asla istemiyorduk. Rabbim inşallah ahirette onun cezasını verecek." dedi.

Oruç, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konuda çok huzursuzduk şu anda mutluyum, seviniyorum çünkü bu hain hayata gözlerini yumdu. İsmini bile söylemek istemiyorum. Mutluyum, huzurluyum çünkü çocuklarımın hesabını verecek. Hem dünyada hem ahirette hakkımızı asla helal etmiyoruz. En azından yüreğimiz rahatladı, serinledi. Şehitler ve herkesin adına seviniyoruz. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Allah onu kahruperişan eylesin. Yakasını asla bırakmayacağız." - Şehit düşen ikiz polislerin hikayesi