Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 zanlı tutuklandı

Aramalarda 35 bin 384 uyuşturucu hap, 1 kilo 845 gram esrar, 3 kilo 552 gram sentetik uyuşturucu, 769 gram kokain ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Ekim'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

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