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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 38'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:17
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        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 38'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13-19 Ekim'de sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

        Aramalarda 35 bin 384 uyuşturucu hap, 1 kilo 845 gram esrar, 3 kilo 552 gram sentetik uyuşturucu, 769 gram kokain ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

        Narkotik ekipleri, operasyonda 46 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 38'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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