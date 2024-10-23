Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin 43 sanığın yargılanması sürdü

Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin aralarında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu 43 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, eski Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı A.A'nın da olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

A.A, savunmasında, görev süresince usulsüz işlem gerçekleştirmediğini öne sürdü.

Sanıklardan İ.B'nin aracılığıyla bir yapı firmasının sahibi olan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan rüşvet olarak daire aldığı suçlamasını kabul etmeyen A.A, şöyle konuştu:

"Suçlamaya konu olan inşaatlarda projeye aykırılık olup olmadığını bilemem. Bunu İmar Müdürlüğü ekipleri bilir. İstanbul'daki bir projeden ben, eşim ve kızım adına 3 daire aldım. Buna ilişkin banka dekontları var. Usulsüzlük yapıldığı iddia edilen inşaat alanına gitmedim. İ.B'nin ifadesini kabul etmiyorum. Bu daireleri danışıklı dövüş kapsamında almadım."

İ.B. ise gayrimenkul alım ve satımıyla uğraştığını, A.A'nın İstanbul ve Adana'daki dairelerini emaneten devralmasını istediğini iddia etti.