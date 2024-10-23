Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin 43 sanığın yargılanması sürdü
Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin aralarında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu 43 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin aralarında Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu 43 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, eski Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı A.A'nın da olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
A.A, savunmasında, görev süresince usulsüz işlem gerçekleştirmediğini öne sürdü.
Sanıklardan İ.B'nin aracılığıyla bir yapı firmasının sahibi olan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan rüşvet olarak daire aldığı suçlamasını kabul etmeyen A.A, şöyle konuştu:
"Suçlamaya konu olan inşaatlarda projeye aykırılık olup olmadığını bilemem. Bunu İmar Müdürlüğü ekipleri bilir. İstanbul'daki bir projeden ben, eşim ve kızım adına 3 daire aldım. Buna ilişkin banka dekontları var. Usulsüzlük yapıldığı iddia edilen inşaat alanına gitmedim. İ.B'nin ifadesini kabul etmiyorum. Bu daireleri danışıklı dövüş kapsamında almadım."
İ.B. ise gayrimenkul alım ve satımıyla uğraştığını, A.A'nın İstanbul ve Adana'daki dairelerini emaneten devralmasını istediğini iddia etti.
Dairelerin asıl sahibini tanımadığını savunan İ.B, "Tutuklu kaldığım sürede emanet aldığım dairelerin, rüşvet için alındığından şüphelenmem üzerine savcılığa ek ifade verdim. Bizzat şahit olduğum bir olay yok." dedi.
Sanık A.O. da Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki inşaatı kendisinin yaptığını ifade ederek, şu beyanda bulundu:
"İnşaatı taşeron olarak yaptım ancak ana firmanın kim olduğunu ve projedeki aykırılıkları bilmiyorum. A.A. ile irtibatım olmadı. İstanbul'daki projeyle de alakam yok, ağabeyim yapmıştır. Bu projeden A.A'nın eşine ve kızına daire devri yapıldığına dair bilgim yok. Söz konusu dairelerin Adana'daki inşaat işlerinin rüşveti olarak verildiği iddiasını kabul etmiyorum."
Çukurova Belediyesinin avukatı da kurumun maddi zarara uğradığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.
Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
- Gözaltına alınan 60 şüpheliden 43'ü hakkında dava açılmıştı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmada "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Çukurova Belediyesinin eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Zanlıların adreslerindeki 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 100 bin liralık ziynet eşyası, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira ve bir tabancaya el konulmuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik mahkeme tarafından tedbir kararı uygulanmıştı.
Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmiş, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da arasında olduğu tutuksuz 43 sanık hakkında dava açılmıştı.
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