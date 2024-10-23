Adana'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Adana'da Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında 4. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adana Ticaret Borsasının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kentin istihdam imkanları, mesleki eğitim politikaları ve tarımsal üretim kapasitesi değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köşger, kentin kalkınmasında istihdam ve mesleki eğitim politikalarının önem taşıdığını belirtti.

Adana'nın bereketli toprakları ve uygun iklim koşullarının tarımsal üretim kapasitesinin artırılması için fırsat sunduğunu ifade eden Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü: