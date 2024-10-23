Adana'da "Öğretmen Akademileri" başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" Adana'da başladı.

Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, akademisyen eğitimci desteğiyle müzik, edebiyat ile şehir ve kültür akademileri oluşturuldu.

Vali Yavuz Selim Köşger, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen törende, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

"Bizi biz yapan değerleri, çağın gerektirdiği her neyse geleceğin emanet edildiği kuşaklara öğretecek olan öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz bu anlamda eğer vazifelerini iyi yaparlarsa bugünkü saldırıyı gerçekleştiren hainler ve onları piyon olarak kullanan güçler ne yaparsa yapsın kimse bizi yıkamaz, bu topraklarda bizim hükümranlığımızı, medeniyetimizi sona erdiremez ve iddiamızı devam ettiririz."

Bu topraklar üzerinde yaşayanların nasıl durmaları gerektiğini öğretecek olanların öğretmenler olduğuna işaret eden Köşger, şunları söyledi:

Köşger, bir mumun bir diğer mumu tutuşturmakla kendi aydınlığından bir şey kaybetmeyeceğini belirterek, "Ancak bir mumun diğer mumu tutuşturabilmesi için önce kendisinin yanması lazım. Bu anlamda açılan Öğretmen Akademisi çok önemli. Öğretmenlerimizin önce kendilerinin yetişmiş olması lazım." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de akademilerde, ilgili konularda bilgi, beceri, görüş, düşünce ve eserleriyle öne çıkan uzman kişilerin öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelmesinin hedeflendiğini söyledi.