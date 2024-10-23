Adana'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Başına mermi isabet eden Cengiz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'nde kahvehanede oturan Baran Cengiz'e (18) yaklaşan bir kişi tabancayla ateş etti.

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