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        Adana'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Adana'nın Seyhan ilçesinde kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:03
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        Adana'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

        Barbaros Mahallesi'nde kahvehanede oturan Baran Cengiz'e (18) yaklaşan bir kişi tabancayla ateş etti.

        Başına mermi isabet eden Cengiz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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