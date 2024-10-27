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        Makedon öğretmen ve öğrenciler Yüreğir ilçesini gezdi

        Adana'da kültürel farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Makedon öğretmen ve öğrenciler, Yüreğir ilçesini gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:31 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:31
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        Makedon öğretmen ve öğrenciler Yüreğir ilçesini gezdi
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        Adana'da kültürel farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılan Makedon öğretmen ve öğrenciler, Yüreğir ilçesini gezdi.

        Yüreğir Kaymakamlığınca gerçekleştirilen etkinlik için Makedonya'dan gelen 4 öğretmen ve 7 öğrenci, Kaymakam Mehmet Aksu tarafından ağırlandı.

        Aksu, sohbet ettiği ziyaretçilere çeşitli hediyeler verdi.

        İlçedeki tarihi ve turistik yerleri inceleyen konuklar, Adana Müzesi'ni gezdi.

        Ziyaretçiler, ilçede eğitim gören öğrencilerle de bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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