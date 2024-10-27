Adana Valisi Köşger'den Kozan ilçesindeki depremle ilgili açıklama:

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde saat 20.07'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili can kaybı yaşanmadığını ve yıkılan yapının bulunmadığını bildirdi.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tüm Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ileten Köşger, şunları kaydetti:

"Saat 20.07 itibarıyla Kozan/Minnetli merkezli gerçekleşen depremde can kaybı yaşanmamış ve yıkılan yapı bulunmamaktadır. Bazı köy evlerinde sıva çatlakları şeklinde hasarlar oluşmuş olup tespit çalışmaları devam etmektedir. Beş kırsal mahallede yaşanan enerji kesintisi giderilmeye çalışılmakta, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD ekipleri ve akredite sivil toplum kuruluşlarınca saha çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Tüm Adanalı hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."