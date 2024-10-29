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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 23:13 Güncelleme: 29.10.2024 - 23:13
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:YeniAdana Stadyumu

        Hakemler: Adem Cinek, Abdülhamit Söyler, Mehmet Sıraç Akpınar

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Fofana, Cem Güzelbay, Donkor, Devran Şenyurt, Harun Alpsoy (Dk.91 Ciss), Emir Can Aksu (Dk. 63 Dabo), Yepie Yepie (Dk. 64 Doğukan Emeksiz), Burhan Tuzun (Dk. 83 Diakite), Metehan Mustafa Mollaoğlu (Dk. 83 Metehan Altunbaş), Alp Efe Kılınç (Dk. 53 Tapsoba)

        Çorlu Spor 1947: Burak Diker, Okan Erdik, Mehmet Albayrak (Dk. 78 Hüseyin Ayan), Erdinç Pekgöz, Muharrem Doğan (Dk. 62 Erdem Onur Beytaş), Taygun Vurgun (Dk. 72 Bahadır Taşdelen), Yasin Tosun (Dk. 95 Berke Avaz), Volkan Uluğ, Mahsun Çapkan, Emirhan Kayar (Dk. 78 Oğulcan Şahin), Mehmet Can Davarcıoğlu (Dk. 62 Alperen Doğan)

        Goller: Dk. 68 Tapsoba (Adanaspor), Dk. 86 Mahsun Çapkan, Dk. 112 Volkan Uluğ (Çorlu Spor 1947)

        Sarı kartlar: Dk. 66 Burhan Tuzun, Dk. 94 Dabo (Adanaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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