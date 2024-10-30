Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Meme Kanseri Farkındalık Paneli" düzenlendi

        Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Paneli" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 21:23 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Meme Kanseri Farkındalık Paneli" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından "Meme Kanseri Farkındalık Paneli" gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında, kanserle mücadelede toplumsal bilincin artırılması gerektiğini söyledi.

        Herkese kanserde erken teşhisin önemini vurgulamak ve gerekli bilgilendirmeyi yaparak toplumsal dayanışmayı artırmak istediklerini ifade eden Demirçalı, bu amaçla çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

        Daha sonra Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Binokay moderatörlüğünde panele geçildi.

        ÇÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürhan Sakman, panelde meme kanserinin dünyada en sık rastlanan ve en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu söyledi.

        Sakman, şunları dile getirdi:

        "Her dört kadından biri meme kanseri şikayetiyle veya meme kanseri şüphesiyle hekime başvuruyor. Bu yüzden biz hekimler olarak bu hastalar arasından kanser vakalarını titizlikle ayırmayı hedefliyoruz. Buradan size vereceğimiz mesaj aslında şu olacak, memenizi tanıyın, memenizdeki herhangi bir değişikliği göz ardı etmeyin ve hekime başvurun. Her kadın, 20 yaşını geçtikten sonra ayın bir gününde 10 dakikasını kendi memesini muayeneye ayırırsa bu yaşam kurtarıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor."

        Sakman, kadınların erkeklere oranla daha fazla meme kanserine yakalandığını belirtti.

        Panele Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Yavuz ile Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz ve Adana Eczacılar Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
        Esenyurt Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
        İspanya'da sel felaketi
        İspanya'da sel felaketi
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Hizbullah'ın yeni lideri Kasım'dan "savaş yolunda kalma" mesajı
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Sabıkalı üst geçitte yeni kaza!
        Dev maça sürpriz hakem!
        Dev maça sürpriz hakem!
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Hakim Ziyech, MLS yolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        Perakende ve telekomun görünümü ne?
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        "Beşiktaş'a dönmek isterim!"
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje

        Benzer Haberler

        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Adana'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Adana'da araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
        Adana'da araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
        ADASO, firmalara karbon ayak izi hesaplama platformunu hizmete sundu
        ADASO, firmalara karbon ayak izi hesaplama platformunu hizmete sundu
        Barışmak istemeyen eşini darbedip, kaçırmaya çalıştı
        Barışmak istemeyen eşini darbedip, kaçırmaya çalıştı
        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
        Adana Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarı açıldı
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini kaçırmaya çalışan zanlı tutuklandı