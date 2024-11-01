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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis

        Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:07
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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis
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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriyeli tutuksuz sanık A.Ş. katılmazken, avukatı duruşmada hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibatının belirlendiğini ve dijital materyallerinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının yer aldığını belirtti.

        Savcı ayrıca, sanığın Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, bölgede örgüte eleman temin ettiğini, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte sosyal medya hesabından propaganda yaptığını bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatı, savunmasında müvekkilinin terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını belirterek, beraatine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık A.Ş. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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