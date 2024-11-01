Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis

Savcı ayrıca, sanığın Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığını, bölgede örgüte eleman temin ettiğini, örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte sosyal medya hesabından propaganda yaptığını bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibatının belirlendiğini ve dijital materyallerinde PKK/KCK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının yer aldığını belirtti.

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