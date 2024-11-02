Stat:YeniAdana
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Nurettin Dinçer Demir, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent, Diakite (Dk. 74 Dabo), Metehan Altunbaş (Dk. 64 Doğukan Emeksiz), Harun Alpsoy (Dk. 74 Devran Şenyurt), Yepie (Dk. 64 Tapsoba), Ciss
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen (Dk. 39 Akın Alkan), Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel, Mulumba, İbrahim Kaya (Dk. 59 Kerem Atakan Kesgin), Mehmet Özcan (Dk. 90+4 Rodrigo), Diniyev (Dk. 78 Faruk Can Genç), Paulinho (Dk. 78 Sitoe), Paixao
Gol: Dk. 28 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+4 Mehmet Özcan, Dk. 54 Rahmetullah Berişbek (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 43 Metehan Altunbaş, Dk. 44 Innocent (Adanaspor)
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