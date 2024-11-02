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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 18:19 Güncelleme: 02.11.2024 - 18:19
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Nurettin Dinçer Demir, Hüseyin Kıvanç Durmaz

        Adanaspor: Korcan Çelikay, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Donkor, Fofana, Innocent, Diakite (Dk. 74 Dabo), Metehan Altunbaş (Dk. 64 Doğukan Emeksiz), Harun Alpsoy (Dk. 74 Devran Şenyurt), Yepie (Dk. 64 Tapsoba), Ciss

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen (Dk. 39 Akın Alkan), Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Nomel, Mulumba, İbrahim Kaya (Dk. 59 Kerem Atakan Kesgin), Mehmet Özcan (Dk. 90+4 Rodrigo), Diniyev (Dk. 78 Faruk Can Genç), Paulinho (Dk. 78 Sitoe), Paixao

        Gol: Dk. 28 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor)

        ﻿Sarı kartlar: Dk. 45+4 Mehmet Özcan, Dk. 54 Rahmetullah Berişbek﻿ (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 43 Metehan Altunbaş, Dk. 44 Innocent (Adanaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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