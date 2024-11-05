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        Adana'da 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 8 sanık hakim karşısında

        Merkez Seyhan ilçesinde, bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 6'sı tutuklu olan 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:00
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        Adana'da 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 8 sanık hakim karşısında
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        Merkez Seyhan ilçesinde, bir tırda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesine ilişkin 6'sı tutuklu olan 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

        12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır sürücüsü Y.E. ile N.A, K.C.U, D.C.G, A.E. ve Ş.A. ile avukatları katıldı. Başka bir suçtan tutuklu S.V. ise mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden bağlanamadı.

        Tutuksuz sanık M.E.V. ise mahkemeye katılmadı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tır sürücüsü tutuklu sanık Y.E. suça konu olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü.

        Olay öncesinde şoförlük yapan arkadaşı S.H'nin yük taşıma işi için kendisine bir telefon numarası verdiğini belirten Y.E. şöyle devam etti:

        "Bu telefon numarasını aradığımda kendisini Deniz olarak tanıtan kişi bana Diyarbakır'da Dökümcüler Sitesi'nde yük olduğunu ve taşıma işlemi için oraya geçmemi söyledi. Bu adrese gittiğimde tıra 6 blok strafor yüklendi. Kendisini bana Deniz olarak tanıtan kişi irsaliye faturasını değiştirip getirdi. Deniz bana nakliye için anlaştığımız 6 bin 500 lirayı verdi. Bu yükün Adana'da bulunan bir inşaata gideceğini söyledi. Adana'da dinlenme tesisine girdiğim sırada polisler beni durdurup tırda arama yaptılar ve uyuşturucu buldular. O sırada da beni Deniz aradı. Polislere, tıra bu yükü yükleyenin Deniz olduğunu söyledim. Daha sonra Adana'dan N.A. bana konum attı. Polisler benimle N.A'nın attığı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki konuma geldi. Polis ekipleri buraya otomobille gelen N.A, K.C.U, D.C.G, A.E. ve Ş.A'yı yakaladı. Deniz adlı kişinin gerçek isminin S.V. olduğunu emniyette öğrendim. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

        Sanık N.A. ise uyuşturucuyu Deniz kod adlı firari sanık S.V. ile irtibata geçerek kendisinin temin ettiğini iddia ederek, şunları söyledi:

        "S.V. yabancı ülkelere ait telefon hatları kullanıyordu. Bu uyuşturucunun yaklaşık 30 kilogramı direkt bana ve diğer sanık A.E'ye, geriye kalan kısmı tanımadığım alıcılara gelmişti. Ben diğer sanık A.E. ile uyuşturucu işi yapmaktayım. Bir kaç defa bu şekilde uyuşturucu temin etmiştik. S.V. ile irtibatı ben kurmuştum. Ben S.V'ye uyuşturucu için ödemem gereken parayı halamın banka hesabı üzerinden gönderiyordum. Diğer sanıklar K.C.U, D.C.G, ve Ş.A'nın bu olayla ilgisi yoktur. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum."

        Savunmaları alınan sanıklar K.C.U, D.C.G, ve Ş.A. da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

        Mahkeme heyeti, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, tutuklulukta kaldığı süre ve etki edebileceği bir delilin kalmamış olması hususları dikkate alınarak sanık Y.E'nin adli kontrol şartı ile tahliyesine, tutuksuz sanık M.E.V'nin bir sonraki celseye zorla getirilmesine, sanık S.V'ye ait cep telefonunun HTS kayıtlarının istenilmesine ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ocak 2023'te takibe aldıkları bir tırın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde durduğunu ve burada sürücünün 5 kişiyle buluştuğunu tespit etmişti. Tırın dorsesinde arama yapan ekipler, strafor kutularda 87 kilo 214 gram esrar ele geçirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Y.E. ile N.A, K.C.U, D.C.G, A.E. ve Ş.A. tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında firari şüphelilerden S.V. başka bir suç kapsamında tutuklanmış, M.E.V. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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