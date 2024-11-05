Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi

        İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 23:09 Güncelleme: 05.11.2024 - 23:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün şehadet haberi Adana'daki ailesine ulaştırıldı.

        Şehit Öz'ün (26) Pozantı ilçesinin Eskikonacık Mahallesi'nde yaşayan annesi Suzan ve babası Ahmet Öz'e şehadet haberi yetkililerce verildi.

        Ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı ve bahçeye taziye çadırı kuruldu.

        Bekar olduğu ve 2 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Öz'ün cenazesinin memleketi Niğde'de toprağa verileceği öğrenildi.

        Şehidin babası Ahmet Öz'ün Pozantı Orman İşletme Müdürlüğünde yangın söndürme personeli, bir kardeşinin asker ve bir kardeşinin de polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Su Altı Savunma Komutanlığında eğitim sırasında meydana gelen kazada yaralanan Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump oyunu kullandı
        Trump oyunu kullandı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        Netanyahu, Savunma Bakanını görevden aldı
        ABD'de son durum nedir?
        ABD'de son durum nedir?
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Olaylı maçın PFDK sevkleri açıklandı!
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        ABD seçimi piyasaları ve Türk ekonomisini nasıl etkiler?
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Merkez Bankası'ndan 'kompozisyon' vurgusu
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        Tottenham’a özel plan
        Tottenham’a özel plan
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Kozan'da tarım işçilerini taşıyan midibüs yandı
        Kozan'da tarım işçilerini taşıyan midibüs yandı
        Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti (2)
        Dolandırıcılık şüphelisi iş insanı, el sallayarak adliyeye gitti (2)
        Saimbeyli'de ayva hasadı başladı
        Saimbeyli'de ayva hasadı başladı
        Adana'da 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 8 sanık hakim kar...
        Adana'da 87 kilo 214 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 8 sanık hakim kar...
        Eski kız arkadaşını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hay...
        Eski kız arkadaşını tabancayla öldürüp intihar girişiminde bulunan kişi hay...
        GÜNCELLEME - Adana'da dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı öne sürü...
        GÜNCELLEME - Adana'da dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik yaptığı öne sürü...