Adana'da muhtarı silahla yaralayan sanığa verilen ceza bozuldu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan mahalle muhtarını tabancayla ağır yaralayan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 9 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, 30 Mart 2022'de Ataköy Mahallesi muhtarı M.Ö'yü tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve 3 Mayıs 2023'teki karar duruşmasında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan sanık A.A'nın dosyasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık A.A'ya verilen 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla ilgili hükmü bozdu.

Dairenin kararında şu tespitlere yer verildi:

"Dosya içeriğine göre sanığın yakın mesafeden yaptığı atışlarla M.Ö'nün hayati bölgelerini hedef almasına engel bir hal olmadığı halde bacak bölgesini hedef alması, katılan ile arasında öldürmeyi gerektirecek düzeyde bir husumetinin bulunmaması, sanığın eylemine devam etme imkanı varken kendiliğinden dışarıdan herhangi müdahale olmadan eylemine son vererek olay yerinden uzaklaşması hususları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğinin şüpheli kaldığı, kastının yaralamaya yönelik olduğu tespit edilmiştir."