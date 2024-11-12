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        Adana'da muhtarı silahla yaralayan sanığa verilen ceza bozuldu

        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan mahalle muhtarını tabancayla ağır yaralayan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 9 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 09:43 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:43
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        Adana'da muhtarı silahla yaralayan sanığa verilen ceza bozuldu
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        Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan mahalle muhtarını tabancayla ağır yaralayan sanığa "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 9 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, 30 Mart 2022'de Ataköy Mahallesi muhtarı M.Ö'yü tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan ve 3 Mayıs 2023'teki karar duruşmasında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan sanık A.A'nın dosyasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

        Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık A.A'ya verilen 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla ilgili hükmü bozdu.

        Dairenin kararında şu tespitlere yer verildi:

        "Dosya içeriğine göre sanığın yakın mesafeden yaptığı atışlarla M.Ö'nün hayati bölgelerini hedef almasına engel bir hal olmadığı halde bacak bölgesini hedef alması, katılan ile arasında öldürmeyi gerektirecek düzeyde bir husumetinin bulunmaması, sanığın eylemine devam etme imkanı varken kendiliğinden dışarıdan herhangi müdahale olmadan eylemine son vererek olay yerinden uzaklaşması hususları bütün olarak değerlendirildiğinde sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğinin şüpheli kaldığı, kastının yaralamaya yönelik olduğu tespit edilmiştir."

        - Suç nitelendirmesinde hata yapıldığı belirtildi

        Daire kararında, M.Ö'nün bacak bölgesinden yaralandığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

        "(Silahla kasten yaralama) suçundan hüküm kurulması ve taraflar arasındaki husumetin arazi toplulaştırma işleminden kaynaklandığı anlaşıldığından muhtar M.Ö'nün toplulaştırma işleminde ve sonrasındaki işlemlerde görevli olup olmadığı tespit edilip sanığın eyleminin muhtar olan M.Ö'ye karşı bu görevinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı tartışılarak 5237 Sayılı Kanun'un 86. maddesi üçüncü fıkrası C bendinin değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin hatalı suç nitelendirmesi ile sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hüküm kurulmak suretiyle fazla ceza tayini hukuka aykırı bulunmuştur."

        Dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan mahalle muhtarını tabancayla ağır yaralayan sanık, 3 Mayıs 2023'te 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay hapse çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, istinaf incelemesinde kararı hukuka uygun bulup dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesine göndermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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