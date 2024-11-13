Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organı karaciğer hastasına umut oldu

        NURŞİN MAĞIN - Adana'da karnındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan hasta, beyin ölümü gerçekleşen kişiden nakledilen organla yaşama tutundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:44 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organı karaciğer hastasına umut oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        NURŞİN MAĞIN - Adana'da karnındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan hasta, beyin ölümü gerçekleşen kişiden nakledilen organla yaşama tutundu.

        Tekstil mağazasında çalışan 51 yaşındaki Şahin Yirik, geçen yıl karın şişliği ve halsizlik şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

        Yirik, tetkiklerin sonucunda karaciğer yetmezliği teşhisi konulması üzerine tedavi için organ nakli sırası beklemeye başladı.

        Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin kararıyla bağışlanan karaciğerinin Yirik'e uygun olduğu tespit edildi.

        Hastanede iki ay önce yapılan ameliyatta organın nakledildiği Yirik, sağlığına kavuştu.

        - "Organ bağışının yayılması lazım"

        Şahin Yirik, AA muhabirine, tedavi sürecinde en büyük destekçisinin eşi Meltem Yirik olduğunu söyledi.

        Yeniden hayata tutunduğunu dile getiren Yirik, şöyle konuştu:

        "Karaciğer naklini duyunca çok heyecanlandım, eşime sarıldım. Hastanedeki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Süreçte bizi hep aradılar, yardımcı oldular. Allah bağışçılardan razı olsun. Organ bağışının yayılması gerekiyor. İnsan öldüğünde toprak olup gidiyor ama bağış olunca canlar kurtarılıyor. Allah izin verirse eşimle organ bağışçısı olacağız."

        - "Hastamız 2 aylık süreci atlattı"

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar hastanın genel sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Hastamız 2 aylık süreci atlattı. Bundan sonraki döneminin çok daha iyi olacağını kendisine ilettik. Yaşamına sağlıklı şekilde devam ediyor." dedi.

        Organ Nakli Mesul Müdürü Genel Cerrahi Uzmanı Sefa Özyazıcı hastanede bugüne kadar 112 böbrek, 108 de karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Bağışların önemine dikkati çeken Özyazıcı, "Organ Bağışı Haftası'nda, bağışları artırmak ve toplumda bu bilinci oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Bağışlanan her organ bir hayatı kurtarmaktadır. Çok değerli organların, ihtiyacı olan zor durumdaki hastalara gitmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen sa...
        Adana'da iş yerinde tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen sa...
        Adana'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü hakim karş...
        Adana'da otomobiliyle çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü hakim karş...
        Emel öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki
        Emel öğretmenin ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 101 ruhsatsız silah ele geçirildi
        'KUYU-37' operasyonunda gözaltına alınan 282 şüpheli adliyede
        'KUYU-37' operasyonunda gözaltına alınan 282 şüpheli adliyede
        Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarında yakalanan 282 zanlı adliyede
        Adana merkezli "Kuyu-37" operasyonlarında yakalanan 282 zanlı adliyede