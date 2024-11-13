Adana'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organı karaciğer hastasına umut oldu

NURŞİN MAĞIN - Adana'da karnındaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede karaciğer yetmezliği teşhisi konulan hasta, beyin ölümü gerçekleşen kişiden nakledilen organla yaşama tutundu.

Tekstil mağazasında çalışan 51 yaşındaki Şahin Yirik, geçen yıl karın şişliği ve halsizlik şikayetiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yirik, tetkiklerin sonucunda karaciğer yetmezliği teşhisi konulması üzerine tedavi için organ nakli sırası beklemeye başladı. Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesinin kararıyla bağışlanan karaciğerinin Yirik'e uygun olduğu tespit edildi. Hastanede iki ay önce yapılan ameliyatta organın nakledildiği Yirik, sağlığına kavuştu.

- "Organ bağışının yayılması lazım" Şahin Yirik, AA muhabirine, tedavi sürecinde en büyük destekçisinin eşi Meltem Yirik olduğunu söyledi. Yeniden hayata tutunduğunu dile getiren Yirik, şöyle konuştu: "Karaciğer naklini duyunca çok heyecanlandım, eşime sarıldım. Hastanedeki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Süreçte bizi hep aradılar, yardımcı oldular. Allah bağışçılardan razı olsun. Organ bağışının yayılması gerekiyor. İnsan öldüğünde toprak olup gidiyor ama bağış olunca canlar kurtarılıyor. Allah izin verirse eşimle organ bağışçısı olacağız."

- "Hastamız 2 aylık süreci atlattı" Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karaciğer Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar hastanın genel sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Hastamız 2 aylık süreci atlattı. Bundan sonraki döneminin çok daha iyi olacağını kendisine ilettik. Yaşamına sağlıklı şekilde devam ediyor." dedi.