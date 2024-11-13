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        Feke Kaymakamlığından yaşlılar için sosyal destek projesi

        Feke Kaymakamlığınca başlatılan Akşam Çayı Projesi kapsamında, yaşlılara ev ziyaretleri gerçekleştirilerek sosyal bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 16:07 Güncelleme: 13.11.2024 - 16:23
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        Feke Kaymakamlığından yaşlılar için sosyal destek projesi
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        Feke Kaymakamlığınca başlatılan Akşam Çayı Projesi kapsamında, yaşlılara ev ziyaretleri gerçekleştirilerek sosyal bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle 60 yaş üstü bireylerin sosyal yaşamdan kopmamalarını desteklemek ve yalnızlık duygularını hafifletmek için Akşam Çayı Projesi başlatıldı.

        Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yaşlıları evlerinde ziyaret ederek karşılıklı sohbetlerle onların sosyal bağlarını güçlendiriyor.

        Aynı zamanda projeyle yaşlı bireylerin kendilerini değerli hissetmeleri, sosyal bağlarını yeniden kuvvetlendirmeleri ve yaşama daha güçlü tutunmaları amaçlanıyor.

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