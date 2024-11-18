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        Adana'da aracın yakıt deposundan 11 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu çıktı

        Adana'da yakıt deposunda 11 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:31
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        Adana'da aracın yakıt deposundan 11 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu çıktı
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        Adana'da yakıt deposunda 11 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, plakası öğrenilemeyen aracı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Sarıçam ilçesi yakınında durdurdu.

        Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Aşil"in yardımıyla araçta arama yaptı.

        Köpeğin tepki vermesi üzerine yakıt deposunu inceleyen polis, 8 pet şişede 11 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü Nebi K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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