Aladağ'da yüksek kesimleri beyaza büründü
Adana'nın Aladağ ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Adana'nın Aladağ ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Acıman ve Trak yaylalarında gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Yağışın ardından yaylaların büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede sis de etkili oldu.
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