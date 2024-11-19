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        Aladağ'da yüksek kesimleri beyaza büründü

        Adana'nın Aladağ ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:26
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        Aladağ'da yüksek kesimleri beyaza büründü
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

        Acıman ve Trak yaylalarında gece saatlerinde kar yağışı başladı.

        Yağışın ardından yaylaların büyük bölümü beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölgede sis de etkili oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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