Adana'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi
Adana Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.
Adana Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.
Valiliğin yazılı açıklamasında, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanlar için son olarak 21 ve 22 Kasım olmak üzere 2 günlük ek süre verildiği belirtildi.
Açıklamada, ek süreyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği 90 günlük yasal başvuru süresinin tamamlanmış olacağı bildirildi.
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