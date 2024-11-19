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        Adana'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi

        Adana Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 19.11.2024 - 16:38
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        Adana'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi
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        Adana Valiliği, 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören ancak hak sahipliğinden faydalanabilmek için başvuruyu kaçıranlara 2 günlük ek süre verildiğini bildirdi.

        Valiliğin yazılı açıklamasında, depremlerden etkilenen ve daha önce hak sahipliği başvurusu yapmayanlar için son olarak 21 ve 22 Kasım olmak üzere 2 günlük ek süre verildiği belirtildi.

        Açıklamada, ek süreyle 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereği 90 günlük yasal başvuru süresinin tamamlanmış olacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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