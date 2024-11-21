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        Adana'da ev ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kendi kullanımları için banka hesabı açtırmak istedikleri kişinin bu talebi kabul etmemesi üzerine evini ve otomobilini kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 11'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:13 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:13
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        Adana'da ev ve otomobil kurşunladıkları iddiasıyla 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kendi kullanımları için banka hesabı açtırmak istedikleri kişinin bu talebi kabul etmemesi üzerine evini ve otomobilini kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 11'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Savcılıkça, 7 Ekim 2023'te ilçenin Gültepe Mahallesi'nde S.Y'ye ait ev ve otomobili kurşunladıkları iddiasıyla 10 Ekim 2023'te tutuklanan O.E. ve V.U. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar O.E. ve V.U'nun S.Y'den banka hesabı açıp kendi kullanımlarına vermesini istediği ve bu durumu kabul etmeyen müştekiyle tartıştıkları belirtildi.

        İddianamede, olay günü O.E. ve V.U'nun gece vakti S.Y'nin evinin önüne giderek tabanca ile 10 el ateş ettikleri, müştekinin otomobiline 3, ikametine de 7 kurşunun isabet ettiği kaydedilerek, sanıkların "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 4'er aydan 11'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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