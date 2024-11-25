Adana ve Mersin'de kadına yönelik şiddete karşı etkinlikler düzenlendi

Yürüyüşe, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da katıldı.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve vatandaşlar, farkındalık için turuncu balon uçurdu.

Mersin'de de Valilik öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Adana ve Mersin'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

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