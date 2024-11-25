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        Adana ve Mersin'de kadına yönelik şiddete karşı etkinlikler düzenlendi

        Adana ve Mersin'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:17 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:17
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        Adana ve Mersin'de kadına yönelik şiddete karşı etkinlikler düzenlendi
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        Adana ve Mersin'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

        Adana Büyükşehir Belediyesince Büyük Saat Kulesi önünde düzenlenen programda, katılımcılar havaya mor ve turuncu balonlar bıraktı.

        Belediye personeli de Kazancılar Çarşısı'ndaki esnafa broşür dağıttı.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kentte kadına yönelik şiddetle etkin mücadele ettiklerini söyledi.

        - Mersin

        Mersin'de de Valilik öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Ulu Cami önünde bir araya gelen katılımcılar, Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

        Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve vatandaşlar, farkındalık için turuncu balon uçurdu.

        Yürüyüşe, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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