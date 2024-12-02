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        Adana'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:56
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        Adana'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde 6 ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde H.Ç'nin evine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada dolapta 5 ruhsatsız tabanca ile otomatik tüfek, 100 fişek ve 16 kartuş bulundu.

        H.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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