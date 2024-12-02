Adana'da evinde 6 ruhsatsız silah bulunan şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramada dolapta 5 ruhsatsız tabanca ile otomatik tüfek, 100 fişek ve 16 kartuş bulundu.

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