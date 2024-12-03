Adana'da haraç vermeyen kişinin iş yerini kurşunlayan 2 zanlı tutuklandı

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelilerin Kerem K. (19) ve Ural B. (20) olduğunu tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kurşunların iş yerinin duvarlarına isabet ettiği saldırıyı gerçekleştiren 2 kişiyi yakalamak için araştırma başlattı.

Yaklaşık 5 dakika sonra yüzlerini cerrahi maske, şapka ve kaskla gizleyen motosikletli 2 kişi iş yerine tabancayla ateş açtı.

Onur Mahallesi'nde demir doğrama atölyesi bulunan Kadir S'ye (47) 12 Kasım'da cep telefonundan ulaşan bir kişi 25 milyon lira haraç istedi.

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