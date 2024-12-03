Adana'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Gökboğa, engelli bireylerin topluma daha etkin katılım sağlamaları için çalıştıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde tedavi gören özel gereksinimli bireyler, halk oyunları gösterisi yaptı.
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, engelliler ve aileleri katıldı.
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