Adana'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Konuşmanın ardından Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde tedavi gören özel gereksinimli bireyler, halk oyunları gösterisi yaptı.

Gökboğa, engelli bireylerin topluma daha etkin katılım sağlamaları için çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.