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        Adana'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

        Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:07
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        Adana'da Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi
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        Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa, Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Gökboğa, engelli bireylerin topluma daha etkin katılım sağlamaları için çalıştıklarını söyledi.

        Konuşmanın ardından Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde tedavi gören özel gereksinimli bireyler, halk oyunları gösterisi yaptı.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, engelliler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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