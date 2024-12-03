Şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi Adana'ya getirildi

Karşılamaya, şehidin ailesi ve yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan Kızıldağ'ın (25) naaşı askeri uçakla getirildiği İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda karşılandı.

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