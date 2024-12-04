Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla 3 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi darbedip cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:54 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da darp ve gasp iddiasıyla 3 sanığa dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli oldukları kişiyi darbedip cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanık hakkında dava açıldı.

        Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde, 23 Temmuz'da husumetli oldukları B.B'yi, darbedip cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan N.B. ile tutuksuz A.A. ve M.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanıklar N.B, A.A. ve M.B'nin husumetli oldukları müşteki B.B'ye ait kuaför dükkanının önüne gittikleri, burada otomobile zorla bindirdikleri B.B'yi boş bir araziye götürüp araç içinde darbedip cep telefonunu gasbettikleri belirtildi.

        Sanıklardan N.B'nin B.B'yi falçatayla basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaraladığı da anlatılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde oldukları tespit edilen sanıklar A.A. M.B. ve N.B'nin "birden fazla kişi tarafından silahla yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 6'şar aydan 24 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        İstanbul'da sahte içki katliamı! Ölü sayısı 17'ye çıktı!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        5 kişi öldü, 63 kişi yaralandı, 15'er yıla kadar hapis istendi!
        Opera ve bale her yerde!
        Opera ve bale her yerde!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Danimarka'nın sıcak mutluluk sırrı!
        Danimarka'nın sıcak mutluluk sırrı!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı

        Benzer Haberler

        Enişte cinayetinde yeniden yargılanan sanıklara 'haksız tahrik' indirimi
        Enişte cinayetinde yeniden yargılanan sanıklara 'haksız tahrik' indirimi
        Pençe- Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Pençe- Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
        Adana'da şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için tören düzenlendi
        Adana'da şehit Uzman Çavuş Eren Kızıldağ için tören düzenlendi
        Adana'da kasımda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da kasımda 56 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Maskeli ve silahlı şüphelinin güvenlik görevlisini rehin aldığı anların kam...
        Maskeli ve silahlı şüphelinin güvenlik görevlisini rehin aldığı anların kam...
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa dava
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa dava