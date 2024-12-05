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        Çukurova Üniversitesinde üretilen aktif karbonlu yoğurt tanıtıldı

        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde üretilen aktif karbonlu yoğurdun tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:20 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:39
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        Çukurova Üniversitesinde üretilen aktif karbonlu yoğurt tanıtıldı
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        Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde üretilen aktif karbonlu yoğurdun tanıtımı yapıldı.

        ÇÜ Ziraat Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi katkılarıyla geliştirilen aktif karbonlu yoğurtla laktozsuz ürünlere alternatif sunmak, vücuttaki toksinlerin ve ağır metallerin atılmasına yardımcı olmak hedeflendi.

        ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversitenin Kayıkhane Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, yoğurdun tüm sofralarda bulunan bir yiyecek olduğunu söyledi.

        Üniversitede ürünü daha verimli ve cazip şekilde kullanmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Beriş, "Hem sağlık için son derece yararlı hem de gayet lezzetli. Klasik yoğurt formatından çıkarak, batı ülkelerindeki gibi çocuklara, gençlere, farklı kuşaklara yoğurdu daha fazla tanıtacak, sevdirecek, sağlığımız için daha faydalı olacak şekilde dönüştürmemiz gerekiyor." dedi.

        Ziraat fakültesinin kendi ürünlerini üretmeyi sürdürdüğünü ve yeni ürünler kazandırmaya devam ettiğini belirten Beriş, şöyle konuştu:

        "Kaymağından tereyağına kadar ürünlerimizi tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bunlar son derece sağlıklı, her türlü denetimden geçmiş gayet nitelikli ve üstün standartlarda ürünler. Ziraat fakültemizin çok geniş arazileri var. Bunları daha nitelikli hale getirmek, ekonomimize ve üniversitemize katma değer sağlayacak şekilde kullanmak için çabalarımız devam ediyor. Toprakları hangi ürünlerle çeşitlendirebileceğimizle ilgili hocalarımız sürekli çalışıyorlar."

        Beriş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile de önümüzdeki günlerde denetimli serbestlik kapsamındaki ve açık cezaevindeki hükümlülerin üretime katılmasıyla ilgili bir protokol yapacaklarını dile getirdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çalışmaların sürdüğünün bilgisini veren Beriş, 2025 yılı sonunda hastanenin tam kapasiteyle kullanımını beklediklerini söyledi.

        Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman da uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri aktif karbonlu yoğurdu piyasaya sürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Emin Zümrütdal da aktif karbonun hayatın bir çok alanında kullanıldığını söyledi.

        Laktozsuz süt ve süt ürünlerinin alternatifi olabilecek ürünlerle ilgili çalışmaların tüm dünyada sürdüğünü anlatan Zümrütdal, şunları kaydetti:

        "Aktif karbonu fermantasyon sırasında kullandık ve bu çalışma Türk Patent Enstitüsü tarafından yenilik olarak değerlendirildi, buluş olarak devam ediyor. Aktif karbonun laktozu nasıl bağladığını ve yoğurt içerisinde laktik asit değerini düşürerek raf ömrünü nasıl uzattığını gösterdik. Bu bilgiyi yaklaşık 3 yıllık bir süreç içerisinde ortaya çıkarttık. Ortaya çıkarttığımız bu bilgi, dünyada ilk kez bizim üniversitemizden, Çukurova Üniversitesinden çıkıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

        Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Yalınız, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve basın mensupları katıldı.

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