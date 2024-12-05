Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da yoldan çıkıp duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yoldan çıkıp duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da yoldan çıkıp duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yoldan çıkıp duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-400 Karayolu Kürkçüler Mahallesi yakınında Gökhan Pıçakçıefe (38) idaresindeki 01 BZR 23 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Yoldan çıkıp bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarpan aracın içinde sürücü sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Pıçakçıefe'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        Çevre Bakanlığı'ndan konum vergisi açıklaması
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Şehidin cenaze konvoyundaki kazada yaralanan kadın, karnındaki bebeğini kay...
        Şehidin cenaze konvoyundaki kazada yaralanan kadın, karnındaki bebeğini kay...
        Çukurova Üniversitesinde üretilen aktif karbonlu yoğurt tanıtıldı
        Çukurova Üniversitesinde üretilen aktif karbonlu yoğurt tanıtıldı
        Adana'da tartıştığı annesini darbettiği öne sürülen oğluna dava
        Adana'da tartıştığı annesini darbettiği öne sürülen oğluna dava
        Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı; o anlar...
        Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı; o anlar...
        Adana'da dart turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
        Adana'da dart turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi
        Destek ödemelerinin artması Doğu Akdeniz'de balon balığı avcılığını yaygınl...
        Destek ödemelerinin artması Doğu Akdeniz'de balon balığı avcılığını yaygınl...