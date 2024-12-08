Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 142 aracın sürücüsüne 1 milyon 506 bin 2 lira ceza kesti.

Ayrıca, uygulama noktasına plakasız motosikletle giren ve hastaneye yakınının yanına gittiğini öne süren şüpheliye polis ekiplerince ceza kesildi.

Polis ekipleri, 2 bin 176 aracı durdurarak sürücülerinin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

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