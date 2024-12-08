Adana'da "sahte doktorluk" yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu.

Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi,

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sözde tedavi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki müstakil eve girip çıktığını belirledi.

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

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