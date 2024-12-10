Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Başsavcılıkça terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 27 Kasım'da tutuklanan Suriye uyruklu H.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık H.D. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın PKK/YPG üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği, dijital materyalinde terör örgütü içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

Emniyetteki ifadesinde 2020 yılına kadar Güney Kore'de yaşadığını ve Türkiye'ye hiç gelmediğini öne süren H.D'nin vize ve pasaport kayıtlarına göre örgütsel faaliyet için Türkiye'ye giriş çıkış yaptığının tespit edildiği, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ifade edildi.