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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:49 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:49
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        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Başsavcılıkça terör örgütüyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 27 Kasım'da tutuklanan Suriye uyruklu H.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık H.D. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın PKK/YPG üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği, dijital materyalinde terör örgütü içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

        Emniyetteki ifadesinde 2020 yılına kadar Güney Kore'de yaşadığını ve Türkiye'ye hiç gelmediğini öne süren H.D'nin vize ve pasaport kayıtlarına göre örgütsel faaliyet için Türkiye'ye giriş çıkış yaptığının tespit edildiği, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı ifade edildi.

        H.D'nin örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü PKK/YPG adına istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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