Adana'da yasa dışı bahis gelirlerinin yurt dışına transferine 5 tutuklama

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.D, E.S, A.G, B.T. ve O.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. ve K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen günlük yaklaşık 2 milyon lirayı farklı banka hesaplarına aktardıkları, daha sonra kripto varlığa çevirerek yurt dışına transferini gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el koydu, şüpheliler Z.D, E.S, A.G, B.T, O.K, A.Ö. ve K.Ö’yü gözaltına aldı.

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