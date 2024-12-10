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        Adana'da yasa dışı bahis gelirlerinin yurt dışına transferine 5 tutuklama

        Adana'da yasa dışı bahisten elde edilen paraları yurt dışına transfer ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:54
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        Adana'da yasa dışı bahis gelirlerinin yurt dışına transferine 5 tutuklama
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        Adana'da yasa dışı bahisten elde edilen paraları yurt dışına transfer ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir iş merkezindeki ofiste yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin yurt dışına transfer edildiğini belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda bilgisayar ve cep telefonuna el koydu, şüpheliler Z.D, E.S, A.G, B.T, O.K, A.Ö. ve K.Ö’yü gözaltına aldı.

        Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen günlük yaklaşık 2 milyon lirayı farklı banka hesaplarına aktardıkları, daha sonra kripto varlığa çevirerek yurt dışına transferini gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.D, E.S, A.G, B.T. ve O.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.Ö. ve K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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