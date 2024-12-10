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        Adana'da gereksiz korna çalan 19 sürücüye para cezası kesildi

        Adana'da sivil trafik polislerince gereksiz korna çaldığı tespit edilen 19 toplu taşıma aracı sürücüsüne para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:30
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        Adana'da gereksiz korna çalan 19 sürücüye para cezası kesildi
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        Adana'da sivil trafik polislerince gereksiz korna çaldığı tespit edilen 19 toplu taşıma aracı sürücüsüne para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Farklı noktalarda çalışma yapan sivil trafik polisleri, gereksiz korna çaldığı belirlenen toplu taşıma araçlarının plakalarını ekiplere bildirdi.

        Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları 19 sürücüye toplam 13 bin 110 lira para cezası uyguladı.

        Sürücülerden biri, trafik polisine, park edilen araçlar nedeniyle ilerleyemediklerini ve bu nedenle kornaya bastığını belirtti.

        Başka bir sürücü de polise kornayı gerektiği için kullandığını belirterek ceza yazılmaması gerektiğini ifade etti.

        Denetimde ekipler, fazla yolcu taşıma, durak harici yolcu indirip bindirme, ışık ihlali ve cep telefonu kullanımı gibi kural ihlali yapan 20 sürücüye de ceza kesti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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