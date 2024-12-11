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        Aladağ'da küçükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde 4 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:04 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:10
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        Aladağ'da küçükbaş hayvan çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde 4 küçükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakaladı.

        Küp Şelaleri mevkisinde, B.A. ile R.A. başıboş 4 keçiyi otomobilin bagajına yükleyerek götürdü.

        Keçilerin sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma, 2 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, keçiler sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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