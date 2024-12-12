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        Çukurova Efes Spor Kulübü yetişkin voleybolu etkinlikleri düzenlemeye başladı

        Çukurova Efes Spor Kulübü, yetişkin voleybolu etkinlikleri gerçekleştirmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:57 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:06
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        Çukurova Efes Spor Kulübü yetişkin voleybolu etkinlikleri düzenlemeye başladı
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        Çukurova Efes Spor Kulübü, yetişkin voleybolu etkinlikleri gerçekleştirmeye başladı.

        Çeşitli branşlarda kursların düzenlendiği kulüp, yetişkin bireyler için de voleybol etkinlikleri organize etti.

        TOKİ Şehit Ozan Onur İlgen Anadolu Lisesi'nin spor salonunda düzenlenen müsabakaya katılan vatandaşlar, spor yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

        Vatandaşlar, önceden belirlenecek günlerde yapılacak maçlara kendi takımlarını oluşturarak ya da bireysel olarak katılabilecek.

        Yetişkin voleybolu maçlarında oynamak isteyenler, Çukurova Efes Spor Kulübünün sosyal medya hesabından başvuru yapabilecek.

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