Çukurova Efes Spor Kulübü yetişkin voleybolu etkinlikleri düzenlemeye başladı

Vatandaşlar, önceden belirlenecek günlerde yapılacak maçlara kendi takımlarını oluşturarak ya da bireysel olarak katılabilecek.

Çeşitli branşlarda kursların düzenlendiği kulüp, yetişkin bireyler için de voleybol etkinlikleri organize etti.

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