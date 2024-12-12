Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında 2 sanığa müebbet hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 1'i firari 5 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar D.U. ve A.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.D. ve U.Y'nin katılmadığı mahkemede taraf avukatları ise hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 15 Ocak 2023'te İbrahim Atıcı'nın dini nikahlı eşi N.E. ile kentteki bir eğlence mekanına geldiğini ve burada olduğuna dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını belirtti.

Savcı, İbrahim Atıcı'nın paylaşımını gören husumetli olduğu sanıklar D.U. H.İ.K, A.D. ve M.D'nin bir evde buluşup cinayet eylemini planladıklarını ifade etti.