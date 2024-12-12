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        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında 2 sanığa müebbet hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 1'i firari 5 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:02 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:02
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        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı davasında 2 sanığa müebbet hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 1'i firari 5 sanığın yargılandığı davada tutuklu 2 sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar D.U. ve A.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.D. ve U.Y'nin katılmadığı mahkemede taraf avukatları ise hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 15 Ocak 2023'te İbrahim Atıcı'nın dini nikahlı eşi N.E. ile kentteki bir eğlence mekanına geldiğini ve burada olduğuna dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını belirtti.

        Savcı, İbrahim Atıcı'nın paylaşımını gören husumetli olduğu sanıklar D.U. H.İ.K, A.D. ve M.D'nin bir evde buluşup cinayet eylemini planladıklarını ifade etti.

        İbrahim Atıcı ile dini nikahlı eşi N.E'nin, U.Y'nin kullandığı ve içinde D.U, A.D, H.İ.K'nin bulunduğu otomobille takibe alındığını anlatan savcı, Tellidere Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında D.U, A.D, H.İ.K'nin ticari taksideki İbrahim Atıcı'ya ateş ettiğini ve Atıcı'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

        Savcı, sanıklar D.U, A.D, H.İ.K. ve U.Y'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, sanık D.U'nun ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar, sanık M.D'nin ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan müebbetle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan sanıklar D.U. ve A.D'yi müebbet hapis ve ayrıca sanık D.U'yu "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapse çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına, delil yetersizliğinden sanıklar M.D. ve U.Y'nin ise beraatine karar verdi.

        Heyet, firari sanık H.İ.K. hakkında ise dosyanın tefrik edilmesine hükmetti.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 15 Ocak 2023'te, trafik ışıklarında ticari taksideki İbrahim Atıcı'nın (22) tabancayla öldürülmesiyle ilgili zanlılar D.U, A.D, U.Y. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Zanlılardan D.U. ve A.D. tutuklanmış, U.Y. ve M.D. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Zanlı H.İ.K. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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