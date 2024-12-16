Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çavuş
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Tolga Kalender, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Dk. 81 Tayfun Aydoğan), Yusuf Sarı (Dk. 90+9 Burhan Ersoy), Yusuf Barasi (Dk. 90+2 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk. 90+2 Bünyamin Balat), Aimbetov (Dk. 81 Shehu)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku (Dk. 46 Zaynutdinov), Al Musrati, Salih Uçan (Dk. 85 Joao Mario), Can Keleş (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva, Oxlade-Chamberlain (Dk. 46 Muçi), Semih Kılıçsoy
Goller: Dk. 31 Yusuf Barasi, Dk. 39 Aimbetov (Adana Demirspor), Dk. 72 Al Musrati (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 76 Tayyip Talha Sanuç (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 17 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 57 Maestro, Dk. 70 İzzet Çelik, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)
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