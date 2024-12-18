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        Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir kaymakamı ve 2 sanığın yargılanması sürdü

        Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir kaymakamı Mustafa Kılıç ile onunla hareket ettiği öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:10
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        Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir kaymakamı ve 2 sanığın yargılanması sürdü
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        Adana'da ihale varmış gibi bazı kişilerden para alarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan eski Yüreğir kaymakamı Mustafa Kılıç ile onunla hareket ettiği öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Yüreğir kaymakamı Mustafa Kılıç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanık Ö.A. ile tanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık P.Y. duruşmaya gelmedi.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak eski kaymakam sanık Mustafa Kılıç'ın "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık Ö.A'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık P.Y'nin tek dolandırıcılık eylemi nedeniyle 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Duruşmada beyanı alınan müşteki L.E. eski kaymakam Mustafa Kılıç ile depremden 7 ay önce tanıştıklarını belirterek, şunları anlattı:

        "Bana kendisi depremzedeler için alımlar yapılacağını söyleyerek, 'Sen namuslu adamsın gel sen al.' dedi. Bu ihalenin bedeli 100 milyon liradan fazlaydı. Alımların acil yapılacağını ve yüzde 10 teminat yatırmamı istedi. Kaymakam olduğu ve depremin acil bir durum olması nedeniyle ikna oldum. Ben zaten kamu kurumları ile iş yapmazdım. Verdiği hesap kaymakamın hesabı olunca banka müdürüne gidip kaymakamın hesabına bakmasını istedim, o da gizli olduğu için bakamayacağını söyledi. Banka müdürü bana, 'Kaymakam kendi hesabına yatırmaz, yürek yemesi lazım.' dedi. Ben 5 milyon teminat yatırdım. Olaylar ortaya çıkınca Valiliğe yazı yazdım ancak dilekçeyi vermemiştim. Kaymakam bunun önünü almak için 2 milyon 500 bin liramı geri verdi. Sanıktan şikayetçiyim, paramı ödemesini istiyorum."

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Kılıç, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Uzun süredir tutukluyum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Benim bireysel alacaklarım var. Cezaevinden çıktığım zaman zararları karşılayacağım. Bana fırsat verin ödeyeyim. İkametim belli, kaçacak olsam Mersin Emniyet Müdürünün yanına neden gideyim? Mahkemenizden zararları karşılamak için bir fırsat istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Sanık Ö.A. ise huzurda bulunan diğer sanık Mustafa Kılıç ile ortak hareket etmediğini öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Kaymakamla ortak hareket etmedim. Ben hastayım. Uygun görülecek adli kontrol tedbiri ile tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Yüreğir'de 12 Eylül 2022'den 24 Ağustos 2023'e kadar kaymakam olarak görev yapan Mustafa Kılıç'ın "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 16 kez olmak üzere 160 yıla, tutuklu sanık Ö.A'nın 9 kez olmak üzere 90 yıla ve tutuksuz sanık P.Y'nin 2 kez olmak üzere 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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