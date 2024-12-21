Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 kişiye para cezası verildi

Denetimler sırasında sivil trafik polisleri, egzozundan çevreye duman yayan bir aracı da durdurarak sürücüye 2 bin 466 lira para cezası kesti.

Ekipler, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan kural ihlalleri konusunda ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla sürücülere ve yayalara bilgilendirmede bulundu.

Ceza uygulananlardan biri, yürüme güçlüğü çektiği için üst geçidi kullanmadığını öne sürdü.

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