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        Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 kişiye para cezası verildi

        Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde yolun karşısına geçerken üst geçidi kullanmadıkları belirlenen 23 yayaya para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:13
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        Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 kişiye para cezası verildi
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        Adana'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde yolun karşısına geçerken üst geçidi kullanmadıkları belirlenen 23 yayaya para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nın Sinanpaşa Mahallesi yakınında uygulama yaptı.

        Ekipler, can güvenliklerini tehlikeye atarak üst geçidin altından ve yakınından yolun karşısına geçenleri durdurdu.

        Polis kameralarınca da üst geçidi kullanmadıkları tespit edilen 23 kişiye 690'ar lira para cezası kesildi.

        Ceza uygulananlardan biri, yürüme güçlüğü çektiği için üst geçidi kullanmadığını öne sürdü.

        Ekipler, trafik kazalarının meydana gelmesine sebep olan kural ihlalleri konusunda ve yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla sürücülere ve yayalara bilgilendirmede bulundu.

        Denetimler sırasında sivil trafik polisleri, egzozundan çevreye duman yayan bir aracı da durdurarak sürücüye 2 bin 466 lira para cezası kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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