Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda ruhsatsız 1'i otomatik 3 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu ihbarını aldı.

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