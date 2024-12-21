Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi

        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 21.12.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da bir evde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesindeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu ihbarını aldı.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda ruhsatsız 1'i otomatik 3 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirdi.

        Ekipler, evdeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 5 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 5 sporcu yaralı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        Tayvan parlamentosu savaş alanına döndü
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Dedesinin 40 yıl önce kullandığı Anadol'u satın aldı
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        Yorgun mermi 7 yaşındaki Nisa'yı öldürmüştü! O zanlı tutuklandı
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı

        Benzer Haberler

        Adana'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüs...
        Adana'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı aracın sürücüs...
        Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya para ceza...
        Üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya para ceza...
        Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 kişiye para cezası verildi
        Adana'da üst geçidi kullanmayan 23 kişiye para cezası verildi
        Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Adana'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Adana'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
        Adana'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
        Adana'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi