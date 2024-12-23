Adana'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı
Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşadığı evde darbedilip silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşadığı evde darbedilip silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Karacoğlan Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk (52) rahatsızlandığını belirterek komşularından yardım istedi.
Feke Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılan Kızıloluk'un vücudunda darp izlerinin olduğu, silahla vurulduğu tespit edildi.
Yaralı kadın müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine daha sonra Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede Kızıoluk'un darbedilip silahla vurulduktan sonra kolundaki altın bileziklerin çalındığı belirlendi.
Polis ekipleri evde delil toplama çalışması yaptı.
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