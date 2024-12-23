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        Adana'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşadığı evde darbedilip silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 00:00 Güncelleme: 23.12.2024 - 00:00
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        Adana'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde yalnız yaşadığı evde darbedilip silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Karacoğlan Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk (52) rahatsızlandığını belirterek komşularından yardım istedi.

        Feke Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılan Kızıloluk'un vücudunda darp izlerinin olduğu, silahla vurulduğu tespit edildi.

        Yaralı kadın müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine daha sonra Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede Kızıoluk'un darbedilip silahla vurulduktan sonra kolundaki altın bileziklerin çalındığı belirlendi.

        Polis ekipleri evde delil toplama çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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