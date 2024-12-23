Adana'da evinde silahla vurulan kadın yaralandı

Yaralı kadın müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesine daha sonra Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Feke Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılan Kızıloluk'un vücudunda darp izlerinin olduğu, silahla vurulduğu tespit edildi.

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